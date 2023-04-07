ضبط 88 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها تجاوز السرعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 87892 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

11156 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

412 مخالفة السير بدون تراخيص.

18 مخالفة موقف عشوائي.

30 مخالفات شروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 260 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 260 مخالفة لمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.