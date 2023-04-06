«الداخلية»: مقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 7 آخرين في قنا

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) والمطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا الجنائية ومقيمين بدائرة مركزي شرطة (نقاده بقنا، القرنة بالأقصر) وذلك حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا.

مقتل عناصر إجرامية في حملة أمنية

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مقتلهم، وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية - بندقية FN بالخزينة الخاصة بها و 4 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط 7 عناصر إجرامية في قنا

كما أمكن ضبط (7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في عدد من القضايا الجنائية سرقة بالإكراه – شروع في قتل – سلاح - قتل) وبحوزتهم ( 4 بنادق آلية و5 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار).