«الداخلية»: ضبط 345 قضية مخدرات و157 قطعة سلاح ناري في 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، ضبطت الحملة 345 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 361 متهم وتحفظت على كمية من 180 كيلو مخدرات متنوعة فضلا عن عدد 1486 قرص مخدر، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 157 قطعة سلاح ناري بحوزة 138 متهما

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 82584 حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 4 متهمين ارتكبوا 10 حوادث متنوعة، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 42 متهما، إلى جانب ضبط 280 دراجة نارية مخالفة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المُشار إليه وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 9 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة.