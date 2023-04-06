«الداخلية»: ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما أكثر من 1.2مليون وحدة ألعاب نارية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية، متخذا من مخزن ملكه كائن بدائرة القسم وكرا لتخزين الألعاب النارية.

ضبط شخصين بحوزتهما ألعاب نارية

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم استهداف المتهم عقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبطه حال تواجده في المخزن المُشار إليه، وعُثر بحوزته على «عدد 41 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية بإجمالى عدد مليون ومائتان ألف وحدة ألعاب نارية مُختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته عدد 6 كراتين تحوى كمية من الألعاب النارية، بإجمالى عدد 12848 وحدة ألعاب نارية مُختلفة الأحجام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، واتخاذ الإجراءات القانونية.