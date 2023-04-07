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ضبط المتهم بتهريب مبالغ مالية خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي

كتب:

محمد بركات
01:40 م | الجمعة 07 أبريل 2023
قوات أمنية.. أرشيفية

قوات أمنية.. أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، من خلال التعامل الفني، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة) لحيازته (مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية) كانت مخبأة داخل حقيبته بين طيات ملابسه بالمخالفة لقانون النقد المصري، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

بمواجهته أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط بحوزته واعتزامه السفر به خارج البلاد بصحبة أسرته، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات