ضبط المتهم بترويج وبيع منشطات محظورة عبر «فيس بوك» بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الترويج للأدوية والمنشطات المحظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المختلفة..

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) ببيع منشطات مجهولة المصدر ويتخذ من دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من المنشطات مجهولة المصدر).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.