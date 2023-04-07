ضبط عصابة سرقة وخطف الهواتف المحمولة في مدينة السلام بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بالتردد على أحد محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هاتفى محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (هاتفى محمول "مجهولى المصدر")، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" وأقرا بإرتكاب (6) وقائع سرقة بذات الأسلوب.. تم بإرشادهما ضبط باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما ("سيئ النية" مقيم بدائرة القسم).

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة، وقرر 5 أشخاص من المجنى عليهم بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.