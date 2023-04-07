ضبط 291 قضية مخدرات و148 قطعة سلاح ناري خلال الـ 24 ساعة الماضية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 291 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 312 متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت 107,497 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 47,450 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيروين وزنت 17,062 كيلو جرام.

كمية من مخدرالهيدرو وزنت 3,350 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 3,315 كيلو جرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 3,205 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 935 جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 895 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 830 جرام .

كمية من مخدر الفودو وزنت 5 جرام .

عدد 2211 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 148 قطعة سلاح نارى بحوزة 119 متهم .. وذلك على النحو التالى:

11 بندقية آلية.

12 بندقية خرطوش.

6 طبنجات.

119 فرد محلى.

196 طلقة مختلفة الأعيرة .

15 خزينة متنوعة .

192 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 83120 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

340 حكم جناية.

25179 حكم حبس جزئى.

4294 حكم حبس مستأنف.

42809 حكم غرامة.

10498 مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابى ضما 4 متهمين إرتكبوا 10 حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 40 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 12 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط 352 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها : ضبط متهمان أرشدا عن 4 سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 13 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.