القبض على شاب متهم بسرقة 3 هواتف في الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بالتردد على محلات بيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم وعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.