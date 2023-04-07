مشاركة 55 فريقا في الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية بأسيوط

انطلقت بمديرية لشبااب والرياضة بمحافظة أسيوط المباريات التمهيدية للدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في نسختها الثالثة تحت شعار «الرياضة حياة»، والتي تنظمها وزاره الشباب والرياضة، تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركه 30 ألف شخص من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان.

مشاركة 55 فريقا

وقال الدكتور علاء جاد وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات ل، إنه يتنافس في الدورة بالمحافظة 55 فريقا بجميع الإدارات الفرعية للمرحلة العمرية من 20 إلى 30 عاما، وتستمر التصفيات التمهيدية على مستوى المحافظة حتى 12 أبريل الجاري، ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة إلى اللقاء القمي في الأدوار النهائية على مستوى الجمهورية وذلك خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط أن المسابقة من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، بإشراف دكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.