جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في محافظة أسيوط لجميع المراحل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 6 مايو المقبل.

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في محافظة أسيوط للصفيين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت 6 مايو المقبل، وتستمر حتي يوم 15 مايو من نفس الشهر، وامتحانات الصف السادس الابتدائية تنطلق يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر .

جداول امتحانات المرحلة الاعدادية

تنطلق امتحانات الصف الاول الاعدادي يوم السبت 6 مايوم المقبل وتستمر حتي يوم 15 من نفس الشهر، وامتحانات الصف الثاني الاعدادي يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، أما امتحانات الصف الثالث الإعدادي فتبدأ يوم السبت 20 مايو وتستمر حتي يوم الخميس 25 من نفس الشهر.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية العامة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام يوم السبت 6 مايو المقبل، وتستمر حتى يوم السبت 20 من نفس الشهر، وامتحان الصف الثاني الثانوي العام يبدأ يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتي يوم الأحد 21 من نفس الشهر.