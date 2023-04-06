موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط.. المساجد تستعد لاستقبال روادها

يبحث أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط عن موعد صلاة عيد الفطر 2023، واستعدادات الأجهزة التنفيذية للاحتفالات، كما خصصت وزارة الأوقاف 59 مسجدا للاعتكاف في آخر شهر رمضان، والشروط الخاصة بالاعتكاف.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط

وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية فإن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط يأتي في يوم الجمعة الموافق 20 أبريل المقبل في تمام الساعة 5.52 دقيقة، إذ تستعد مديرية الأوقاف لاستقبال المصليين في المساجد المختلفة بالقرى ومراكز المحافظة.

استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر

وفي هذا السياق تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط برئاسة اللواء عصام سعد، المحافظ، لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ بمختلف القطاعات الخدمية وإلغاء إجازة الأطباء بالمستشفيات، وتجهيز الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ونشر الكمائن الثابتة والمتحركة في الميادين والشوارع لتأمين الاحتفالات.