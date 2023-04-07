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ضبط تشكيل عصابي لتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة الكبرى

كتب:

محمد بركات
02:01 م | الجمعة 07 أبريل 2023
قوات أمنية - أرشيفية

قوات أمنية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القليوبية) حال استقلالهم مركبة «توك توك» قيادة أحدهم.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي - ومبالغ مالية مزورة - هاتفي محمول).

بمواجهتهم أقر اثنان منهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهاتفين للتواصل مع عملائهما، وأضافا أنهما تحصلا على المبالغ المالية المزورة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القليوبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني تبين قيام أحدهم بمشاركة (3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» - مقيمون بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية بأسلوب الطباعة، بقصد ترويجها على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القليوبية والجيزة، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (عملات ورقية مزورة- كارت ذاكرة يحوي برامج للطباعة- جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوي برامج للطباعة- طابعة ألوان).

بمواجهتهم أقروا بتزييف العملات الورقية وترويجها على المواطنين على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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