تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي بطولة إفريقيا

ينتظر عشاق المارد الأحمر، النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا لاستعادة اللقب الغائب عن خزينة النادي، بعدما أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 عن مواجهة الأهلي والرجاء المغربي، لتلك النسخة من دوري الأبطال.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء

من المقرر وفق ما أعلن الكاف، أن مباراة الأهلي والرجاء إما الجمعة 21 أبريل أو السبت 22، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، فيما تكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت المغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي من خلال الاشتراك في باقة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المباراة سوف تُنقل من خلال شاشة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفعاليات الأفريقية.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

كما يمكن متابعة مباراة الأهلي والرجاء مجانًا وبشكل غير مشفر من خلال البث الأرضي، عبر قناة تايم سبورتس على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي» أو تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV، وبعد ذلك يتم توصيله بالإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وإذا استطاع الأهلي التأهل وتحقيق الفوز، والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، سيكون على موعد مع الفائز من شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، حيث ستكون مباراة الإياب في القاهرة.