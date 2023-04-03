يلتقي الأهلي نظيره غزل المحلة بالجولة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة خلال منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وضمن مقعده بالدور ربع النهائي من البطولة، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أبريل 2023 في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت مصر، 10.15 مساء بتوقيت السعودية، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة بمنافسات الدوري المصري

وتنقل مباراة الأهلي وغزل المحلة بالجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الوحيد والحصري لمباريات البطولة.

جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بواقع 18 مباراة خاضها الفريق حقق الفوز بـ13 مباراة والتعادل بـ5 مباريات ولم يتلق الهزيمة، بمجموع نقاط 44 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 6 مباريات، والهزيمة بـ8 مباريات.

الأهلي يسعي لتحقيق الفوز على غزل المحلة والابتعاد بصدارة الدوري

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على غزل المحلة وتحقيق الثلاث نقاط من المباراة للابتعاد بصدارة الدوري وتحقيق اللقب الغائب عن القلعة الحمراء لمدة موسمين متتاليين، بعدما أخفق الفريق في تحقيق لصالح نادي الزمالك، إذ يبتعد الأهلي بصدارة الدوري عن باقي منافسيه ويسعي لحصده مبكراً للتركيز بطولة دوري أبطال افريقيا.