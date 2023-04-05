موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ساعات قليلة وينطلق لقاء بين فريق النادي الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، إذ يسعى المارد الأحمر إلى مواصلة الانتصارات المتتالية، بعد فوزه على الهلال السوداني ونجاحه في التأهل إلى دوري الثماني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الأهلي وغزل المحلة اليوم، ويتربع الأول على جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر.

موعد مباراة الأهلي أمام عزل المحلة في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة، في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تكون في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

وتذاع مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة شاشة قنوات أون تايم سبورت، بعدما حصلت على حقوق البث حيث تكون هي الناقل الحصري لمباريات الدوري.

ترصد السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت، الناقلة لجميع الأحداث الرياضية المختلفة:

تردد قناة أون تايم سبورت

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.