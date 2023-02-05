تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد

بعد حصول قناة تايم سبورت الأرضية، على حقوق بث باقي مباريارت الأهلي المصري في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في العاصمة المغربية الرباط، ينتظر محبي المارد الأحمر، المباراة المقبلة أمام ريال مدريد، التي تعرض عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وترصد السطور التالية، تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، حتى يستطيع جميع محبي كرة القدم داخل مصر متابعة المباراة في بث مباشر، حيث يتم ضبط التليفزبون، على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، أما حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV، وبعد ذلك يتم توصيله بالإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي الأربعاء المقبل، ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا في مباراته مساء أمس أمام فريق سياتل الأمريكي، ووصل إلى ربع نهائي مونديال الأندية، بهدف دون رد.