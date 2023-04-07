تعرف على دعاء الرياح: «اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها»

عادة مع حلول الرياح، يبحث العديد من المسلمين عن دعاء الرياح، والصيغة السليمة لترديده، وعادة ما ينشر مركز الأزهر العالمي للفتوى، عددا من التدوينات التي تحتوي على بعض الأدعية المتنوعة، منها دعاء الرياح، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» عددا من الأدعية المستحب ترديدها عندما تهب الرياح، ومن ضمنها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

صيغ متعدةة لـ دعاء الرياح

وبالحديث عن دعاء الرياح، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح أنه قال «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، أخرجه مسلم، وذلك وفقا لما أشار له مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص دعاء الرياح قوله إن: الريحُ مِن روحِ اللهِ، قال سَلَمَةُ: فروح ُاللهِ تأتي بالرحمةِ، وتأتي بالعذابِ، فإذا رأيتموها فلا تَسُبُّوها، وسلوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا باللهِ مِن شرِّها.. رواه أبو هريرة وأخرجه أبو داوود والنسائي، وأخرجه ابن ماجة بدون لفظ من روح الله.

دعاء الرياح الشائع

ومن الصيغ الأشهر لـ دعاء الرياح: «اللهم اني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به»، ومن أقوال النبي الشهيرة في دعاء الرياح: «لا تسبُّوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به»، وفقا لما أورده الإمام الترمذي في سننه من حديث أُبَي بن كعب رضي الله عنه.