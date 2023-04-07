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«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:58 م | الجمعة 07 أبريل 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام، 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطوا وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين 2.5 كيلو جرام، 3 هواتف محمولة - ميزان حساس- سلاح أبيض-  مبلغ مالي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ210 آلاف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع