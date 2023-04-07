ضبط تشكيل عصابي تخصص في تهريب العملات الأجنبية المقلدة لداخل البلاد

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عدد 3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول غير متواجد بالبلاد والآخران مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إدخال العملات الأجنبية المقلدة للبلاد من الخارج بواسطة الأول، واشتراكهم في ترويجها بالبلاد عن طريق استبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية عن طريق تغيير العملة بالإضافة لاستبدالها بأخرى صحيحة عبر ماكينات الصراف الآلي عن طريق الغش والتدليس مُستخدمين في تنقلاتهم سيارة أحدهم.

ضبط المتهمين بتهريب العملة

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الطالبية وبحوزتهما (مبلغ مالي فئات ورقية مختلفة مقلدة- مبلغ مالي صحيح متحصلات نشاطهما الإجرامي - 3 هواتف محمولة - السيارة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي).

اعترافات المتهمين بالتهريب

بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأخير المتواجد بإحدي الدول بالخارج وبإرشادهما تم تحديد بعض المبالغ المالية المقلدة التي تمكن المتهمون من استبدالها إلي العملة الصحيحة من خلال الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.