قناة القاهرة الإخبارية: مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد الجمعة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بخروج مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، كما نظم الفلسطينيون وقفة احتجاجية أمام المسجد الأقصى المبارك بعد صلاة الجمعة، تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلي الذي حدث في أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.

طرد المعتكفين من الأقصى

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومعها مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بطرد المعتكفين من المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، وطرد المرابطين والمرابطات خارج الأقصى.

تأجيج الوضع في فلسطين

وأدى ذلك إلى تأجيج الوضع، حيث أطلقت الفصائل الفلسطينية صواريخ تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بمنطقة الحمرا بالأغوار الشمالية وتشارك المروحيات الإسرائيلية بالبحث وتمشيط المنطقة.