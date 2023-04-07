استطلاع رأي: 81% من الروس يرون أداء الرئيس بوتين «جيد»

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق «الرأي العام» الروسي أن 81% من المواطنين الروس يقيمون نشاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأغلب بشكل جيد.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي»، الروسية، اليوم الجمعة، أن 79% من الذين جرى استطلاع آرائهم قالوا إنهم يثقون بالرئيس الروسي.

وردا على سؤال عن كيفية تقييمهم لأداء الرئيس بوتين في منصبه، قال 81% من الروس المشاركين في الاستطلاع إنهم يرون أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، وأجاب 8% بأنه كان سيئا إلى حد ما، و11% وجدوا صعوبة في الإجابة.

وأعرب 79% من الذين جرى استطلاع آرائهم، عن ثقتهم في الرئيس بوتين، بينما قال 11% إنهم لا يثقون بالرئيس الروسي، وذكر 10% أنه يصعب عليهم الإجابة عن هذا السؤال.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجاري وشمل 1500 شخص من 104 مراكز سكنية في 53 من الكيانات الروسية.