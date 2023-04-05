بوتين: أجهزة مخابرات غربية تحضر لهجمات إرهابية في المناطق الروسية الجديدة

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من تحضير بعض الدول وأجهزة مخابرات غربية، لهجمات إرهابية في المناطق الروسية الجديدة.

وقال بوتين - في اجتماع لمجلس الأمن الروسي ، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية - «نمتلك كل الأسباب للتأكيد على إمكانية تورط دول وأجهزة مخابرات غربية في التحضير لهجمات تخريبية وإرهابية في روسيا».

وأضاف الرئيس أن الوضع في المناطق الروسية الجديدة (دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون) لا يزال متوترا، مشددا على أن العدو يستخدم عمله السري الذي لم يكتمل بعد لترهيب الناس، مؤكدا «هنا نحتاج إلى التصرف بحزم وفعالية».

وطالب بوتين، رئيس الكرملين، بقمع دعاية النازيين الجدد ورعاتهم بقسوة، وفضح أكاذيبهم وتزويرهم للحقائق، لافتا أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الجريمة، بما في ذلك منع الجرائم الجسيمة والخطيرة بشكل خاص، ومحاولات الاستيلاء على ممتلكات الآخرين، منوها بأن العناصر الإجرامية، بمن فيهم العصابات المنظمة، وتجار المخدرات، والمحتالون الماليون، يحاولون الاستفادة من الوضع في مناطق دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.