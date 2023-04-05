رئيس بيلاروسيا يصل موسكو لعقد محادثات ثنائية مع بوتين

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل، لعقد محادثات ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الرئاسة، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء «بيلتا-نيوز» البيلاروسية، أن «الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وصل في زيارة عمل إلى جمهورية روسيا الاتحادية».

وأضاف البيان أنه من المقرر أن يبحث الجانبان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات البيلاروسية-الروسية، كما سيكون الوضع الدولي والإجراءات الأمنية من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع الثنائي.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية، أمس، أن لوكاشينكو سيشارك غدا الخميس، في اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا، وسيناقش المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ معاهدة دولة الاتحاد للفترة 2021-2023 وكذلك تنفيذ برامج دولة الاتحاد.