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قناة الناس تعرض تلاوة قرآنية بصوت القارئ محمد السعدني من ألمانيا

كتب:

محمد عزالدين
09:22 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
الشيخ محمد السعدني

الشيخ محمد السعدني

عرضت قناة الناس تلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمد السعدني، بمدينة فرانكفورت في ألمانيا.

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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بقلم محمد عزالدين