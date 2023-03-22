السيدة انتصار السيسي تهنئ المصريين بشهر رمضان

نشرت السيدة انتصار السيسي، تهنئة للمصريين بمناسبة شهر رمضان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: «كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا».

وأضافت: «إنني في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة، وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات، كل عام وأنتم بخير».