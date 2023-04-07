افتتاح 4 مساجد بتكلفة 10 ملايين و731 ألف جنيه في كفر الشيخ

شهدت 4 قرى بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح 4 مساجد ما بين إحلال وتجديد وصيانة وترميم بمراكز الرياض وبيلا وقلين وسيدي سالم، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

افتتاح مسجد بقلولة الكبير

وافتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد بقلولة الكبير بقرية بقلولة بمركز الرياض، بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة، وعدد كبير من الشعبيين والتنفيذيين.

وأناب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بالربعمية التابع لمجلس قروي روس الفرخ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تُنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، بحضور علي أمين، نائب رئيس المدينة، وعمر أبو العطا، رئيس الوحدة المحلية لقرية روس الفرخ، والشيخ ياسر المتولي، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

افتتاح 4 مساجد بتكلفة 10 ملايين

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه جرى افتتاح مسجد محمد إبراهيم عصر بقرية الربعمية، بمركز بيلا، إحلال وتجديد، على مساحة 132 مترا، بتكلفة مليون و56 ألف جنيه، ومسجد الشمالي بقرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين، صيانة وترميم، على مساحة 480 مترا بتكلفة 720 ألف جنيه، ومسجد الكبير أبو غانم، بسيدي سالم، إحلال وتجديد، على مساحة 320 مترا، بتكلفة مليونين و560 ألف جنيه، ومسجد بقلولة الكبير بمركز الرياض، إحلال وتجديد، على مساحة 400 متر، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه.