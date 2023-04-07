3 جمعيات تنظم أكبر مائدة إطعام في المنيا: «تضم أكثر من 1000 صائم»

نظم جروب أصدقاء «في الخير»، وجمعيتي «صحبة الخير ونحن المعمرون»، أكبر مائدة إطعام في ملوي بالمنيا تضم أكثر من 1000 صائم.

وتعتبر المائدة أكبر مائدة إفطار في رمضان 2023 في محافظه المنيا حيث ضمت أكثر من 1000 صائم وتم التجهيز للمائدة على مدار3 أيام.

وقالت رانيا الرامي، مؤسس جروب أصدقاء في الخير إن المائدة تعتبر المائدة رقم ٢ للجروب حيث كانت المائدة في عزبه الشراقوة في العياط بالجيزة وضمت 200 صائم.

والهدف من عمل موائد الخير الوصول للأسر المتعففة وجبر قلوب الطيبين وإيصال رسالة أنه مهما كانت الظروف صعبة يجب أن نشعر ببعضنا البعض ونجبر القلوب المنكسرة.