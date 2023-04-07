أكبر مائدة إفطار جماعي في المطرية.. ضمت 5 آلاف فرد «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «5 آلاف فرد.. أكبر مائدة إفطار جماعي في المطرية».

وقال مراسل البرنامج: «15 رمضان يوم مش عادي في المطرية، لأن ده اليوم والمكان الوحيد اللي مش بيبقى فاضي وقت الفطار، لأنك هتلاقي تجمعات في مختلف المناطق عشان يفطروا مع بعض».

وأضاف: «المطرية شهدت مائدة إفطار ضخمة، صورة كلها بهجة بلمة الحبايب والصحاب والجيران، وهذه المائدة لها حكاية وأبطال.. أبطالها هم أهالي المطرية.. ودايما رمضان في المطرية حاجة تانية».

وقال أحد الأهالي: «أشارك في مائدة الإفطار الجماعي لثاني سنة، الأجواء جميلة ورائعة للغاية، هناك زيادة في عدد المفطرين هنا»، وقالت سيدة مسنة: «الأجواء هنا مميزة للغاية، أول مرة أشارك في هذه المائدة، كل سنة وأنتم طيبون وأتمنى أن تستمر خلال السنوات الماضية».

وأوضح آخر: «فرحة رمضان جميلة، لكن في المطرية حاجة تانية، كل سنة وأنتم طيبون»، إلى ذلك، أكد مواطن آخر من حي المطرية، أن كل أبناء المنطقة متعاونون ومتحابون ولا يسمحون بدخول الغريب بينهم لإحداث أي مشكلة، ولا فرق بين مسلم ومسيحي.