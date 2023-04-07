أماكن للخروج في العيد بأسيوط بأقل تكلفة.. حدائق ومتنزهات وكورنيش

مع اقتراب عيد الفطر المبارك يبحث المواطنون بقرى ومراكز محافظة أسيوط عن أماكن للخروج في العيد بأسيوط بأقل تكلفة، للتنزه وقضاء احتفالات العيد بعيدًا عن المنازل.

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن للخروج في العيد بأسيوط بأقل تكلفة والتي يأتي في مقدمتها الحدائق الحكومية العامة كحديقة الفردوس بحي شرق أسيوط وحديقة حيوان ناصر بمدينة أبوتيج والربوة لمركز الغنايم وعدد من الاماكن المفتوحة بالمراكز.

حديقة الفردوس بمدينة أسيوط

تعد حديقة الفردوس بمدينة أسيوط من أبرز أماكن للخروج في العيد بأسيوط بأقل تكلفة حيث يقبل عليها المواطنون من مختلف مراكز المحافظة، وتتميز برخص سعر تذكرة الدخول التي لا تزيد عن جنيه واحد ووقوعها على ضفاف نهر النيل ويميزها وجود مساحة خضراء واسعة وأماكن لملاهي الأطفال ومرسى نيل تنظم من خلاله رحلات نيلية من خلال المراكب النيلية الموجودة بالمرسى.

حديقة حيوان ناصر بمدينة أبوتيج

كما تتضمن أبرز أماكن للخروج في العيد بأسيوط بأقل تكلفة حديقة حيوان ناصر بمدينة أبوتيج أقدم حديقة والوحيدة التي تضم حيوانات على مستوى الصعيد وتذكرته لا تزيد عن جنيه واحد، وما يميز الحديقة تضم حيوانات كالقرود والنسناس والطيور المختلفة والنعام ويقبل عليها الأهالي من مختلف قرى المحافظة كونها تقع على نهر النيل وتضم مرسىً نهريًا ينظم رحلات نيلية للمترددين.

كورنيش النيل

كما تضمنت الأماكن التي يتوافد إليها المواطنون لقضاء احتفالات العيد بمراكز أسيوط حديقة الربوة بمدينة الغنايم التي تضم منطقة خضراء وكافية ومنطقة ملاهي وكذلك كورنيش النيل بمدينة أسيوط والمنتزهات التي يقبل عليها المواطنون لقضاء فرحة العيد.