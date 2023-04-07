محافظ أسيوط يوجه بضخ السلع الغذائية في المعارض والأسواق بأسعار مخفضة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية استمرار جهود ضخ وتوفير السلع وضبط الأسعار، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم، خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مختلف السلع والمواد الغذائية في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ؛ لمحاربة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

توفير السلع الأساسية

ووجه محافظ أسيوط، خلال اللقاء، مسؤولي التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة بالمتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها والتواصل المستمر؛ لتوفير كميات إضافية في المنافذ التي يزداد فيها الاستهلاك تفاديًا لحدوث أي نقص، وبما يضمن توافر مختلف السلع والمواد الغذائية بصورة دائمة إلى جانب تحديد السلع المطلوب تواجدها بالمنافذ والمعارض وتدبيرها في كل المنافذ الثابتة والمتحركة.

سلع بأسعار مخفضة

وأشار المحافظ إلى ضرورة زيادة منافذ ومعارض السلع الغذائية سواء الثابتة والمتحركة وتوفير جميع المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنين بكميات وفيرة وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30% لافتًا إلى أن المحافظة تتبنى خطة لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة لخلق حالة من التوازن داخل الأسواق، من خلال التنسيق والتشبيك مع مختلف الجهات سواء الحكومية وغير الحكومية لإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية جميع القرى والمراكز لرفع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حملات الرقابة والتفتيش

كما أكد اللواء عصام سعد على ضرورة تنشيط حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق من جانب مفتشي التموين بالتعاون مع الصحة والطب البيطري والجهات المختلفة لإنفاذ القانون، والتأكد من سلامة المتجات المعروضة، ومتابعة الاعلان عن الأسعار في مختلف المحال والمتاجر والمنافذ بما يسهم في المزيد من ضبط الأسواق.