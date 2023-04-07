أسعار كحك العيد في منافذ التموين بمحافظة أسيوط وعناوينها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كحك العيد في منافذ التموين بـأسيوط بأسعار مخفضة بتخفيضات تصل إلي 25% مع اقتراب عيد الفطر المبارك الذي يوافق يوم الجمعة 20 ابريل بحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية.

كحك العيد في منافذ التموين بأسيوط بأسعار مخفضة

وجاءت أسعار كحك العيد في منافذ التموين بأسيوط حسبما طرحت بأسعار مخفضة وكذلك عناوينها كالتالي:

كيلو الكعك السادة بسعر 120 جنيهًا

كعك المكسرات 170 جنيها

عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها

العبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها والـ3 كيلو بسعر 380 جنيها

العبوة 4 كيلو بـ 500 جنيه

العبوة 5 كيلو بـ610 جنيهات

كيلو البسكويت النشادر بـ110 جنيهات

البتي فور العادي بـ 110 جنيهات

البتي فور لوكس والسابلية بـ150 جنيها

الغريبة السادة بـ140 جنيها

الغريبة اللوز بـ 150 جنيها

أماكن بيع كحك العيد بمحافظة أسيوط

وتستعرض «الوطن» أماكن بيع كحك العيد في منافذ التموين بأسيوط بأسعار مخفضة وعنوانها، حيث تطرح كحك العيد بأفرع جملة التموين بقرية بني قرة بمركز القوصية بشارع الترعة الابراهيمية ومركز القوصية الكائن بشارع الجلاء ومركز ومدينة ابنوب الكائن بشارع التحرير وبندر ابوتيج بشارع أسيوط - سوهاج الزراعي ومدينة ديروط أول بشارع عمر بن الخطاب بجوار ابور النور ومدينة صدفا الكائن بشارع الجيش وقرية مير الكائن بشارع الجمهورية ومدينة ديروط ( ثان ) الكائن بشارع عمر بن الخطاب ومدينة اسيوط 9 شارع الجلاء بحي شرق أسيوط.

وكذلك أفرع جملة مدينة منفلوط بندر الكائن بشارع الجيش ومدينة أسيوط الكائن بشارع رياض بحي شرق أسيوط ومدينة الغنايم الكائن بشارع الخطبة ومدينة البدارى الكائن بشارع بورسيعد و قرية بني عديات بشارع 26 يوليو وأسيوط اول بشارع سعد زغلول ومدينة ساحل سليم الكائن بشارع الجمهورية ومنافذ أهلا رمضان المنتشرة علي مستوي مراكز المحافظة .