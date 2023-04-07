الأعلى للآثار: 10 آلاف زائر يوميا لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بباريس

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار، إنه في الساعات الأولى لافتتاح معرض الآثار المصرية «رمسيس وذهب الفراعنة» أمام الجمهور شهدت صالة عرض لافييت بباريس التي تستضيف معرض الآثار المؤقت إقبالًا كبيرًا من الزائرين الذين توافدوا من جميع أنحاء فرنسا لزيارة المعرض.

بيع 165 ألف تذكرة لزيارة المعرض

وأضاف وزيري، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم حتى الآن بيع 165 ألف تذكرة لمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستقبل المعرض 10 آلاف زائر يوميا.

الصحف والمجلات الفرنسية تتحدث عن المعرض

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن كل المجلات والصحف الفرنسية الصادرة اليوم تتحدث عن المعرض حيث قامت بالتغطية الإعلامية لإفتتاحه الرسمي مساء أمس والقطع الأثرية التي يضمها، الأمر الذي يعد خير أداة للترويج للسياحة المصرية بالخارج ولاسيما منتج السياحة الثقافية.

ومن جهته أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن المعرض يُبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت من خلال ما ترويه القطع الأثرية التي ستعرض بالمعرض ويبلغ عددها 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

وأضاف أنه تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لتعرض بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في هذه النسخة من المعرض؛ تقديرا لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976.