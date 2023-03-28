«الأعلى للآثار»: حالة رؤوس الكباش المكتشفة بمعبد رمسيس الثاني في أبيدوس جيدة

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حالة الـ2000 من رؤوس الكباش التي كشف عنها منذ أيام بمعبد الملك رمسيس الثاني بمنطقة أبيدوس في سوهاج بواسطة البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك، «جيدة»، لافتا إلى أنها فضلا عن الحيوانات المحنطة الأخرى موجودة حاليا في مخازن الآثار بسوهاج، موضحا أن لجنة سيناريو العرض المتحفي التابعة للوزارة، لم تحدد حتى الآن الأماكن والمتاحف التي سيتم عرضها بها.

افتتاح 20 متحفا خلال 4 سنوات

أضاف لـ«الوطن»، أن عمليات الترميم وتطوير المناطق الأثرية تسير بخطى جيدة للغاية، لافتا إلى أن الـ4 سنوات الماضية شهدت افتتاح نحو 20 متحفا جديدا، مشيرا إلى أن العمل الجاد في هذا الملف، لم يؤثر على الاكتشافات الأثرية الجديدة التي يتم الكشف عن الكثير منها في أوقات متقاربة، موضحا أن اليومين الماضيين شهدا اكتشاف تمثالين جديدين بمنطقة سقارة، سيجري إعلان كل التفاصيل الخاصة بهما قريبا.

افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وأشار إلى إن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح المتحف اليوناني الرومانى بالإسكندرية، بعد الانتهاء من عمليات الترميم التي تمت به خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المتحف سيكون جاهزا لاستقبال الزوار بغضون فترة زمنية قليلة.