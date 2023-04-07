آخر تطورات أحداث روسيا وأوكرانيا.. مباحثات لإزالة معوقات تصدير الحبوب

تشهد آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، تطورات متسارعة على مدار الساعة، واتفقت روسيا وتركيا، خلال محادثات اليوم في أنقرة، على ضرورة إزالة العقبات، لضمان تسهيل صادرات الأسمدة والحبوب الروسية، وتمهيد الطريق لتمديد اتفاق تصدير شحنات الحبوب الأوكرانية، عبر البحر الأسود إلى ما بعد مايو المقبل.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه ناقش مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، ضمن تطورات الموقف بين روسيا وأوكرانيا، الفشل في تنفيذ شروط في الاتفاق.

موسكو: يمكن العمل خارج اتفاق الحبوب

أشار لافروف، إلى أن روسيا يمكن أن تعمل خارج هذا الاتفاق، إذا ما استمرت الدول الغربية على ما وصفه، بأنه عقبات أمام الصادرات الزراعية، التي قال إنها تزداد تعقيدا.

وتوصلت روسيا وأوكرانيا لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، برعاية الأمم المتحدة يوليو الماضي، لضمان المرور الآمن للحبوب والسلع الأولية الأخرى من موانئ أوكرانيا في ظل الحصار البحري الروسي.

وفي مارس الماضى، أعلنت روسيا أنها ستمدد الاتفاق لمدة 60 يوما، على الرغم من مساعي الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا، لتمديده لمدة 120 يوما.

روسيا تحقق نجاحا تكتيكيا في مناطق بباخموت

على أرض الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية/ استهداف مركز للقيادة والمراقبة وتدمير مستودعين للذخيرة، تابعين للقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وخيرسون.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن وسائل الدفاع الجوي، قامت خلال يوم واحد، باعتراض قذيفتين من منظومات راجمات صواريخ «هيمارس».

وأضاف أنه تم تدمير 11 مسيرة أوكرانية في بلدتي أولجينكا وبريفولنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي كارمازينوفكا ونوفوكراسنيانكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، وبلدة ريموفكا بمقاطعة زاباريجيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا حققت نجاحا تكتيكيا في مناطق بباخموت، لكنها تكبدت خسائر فادحة، موضحا أن موسكو تركز كل جهودها على السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد، ووصفت الوضع بأنه صعب لكنها أشارت إلى أنها صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية.