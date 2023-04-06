تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. التصدي لـ20 هجومًا قرب مدينة باخموت

في تطور للعمليات العسكرية الدائرة بين قوات روسيا وأوكرانيا، صدت قوات الدفاع الأوكرانية، خلال 24 ساعة، 20 هجومًا روسيًا في المنطقة القريبة من مدينة باخموت، شرق البلاد، بحسب بيانا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نقلته شبكة «سي.إن.إن»، الإخبارية الأمريكية.

بؤرة القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا

ونقل تقرير «سي إن إن»، عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان صباحي، أن مناطق باخموت وأفدييفكا ومارينكا لا تزال في بؤرة القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا، وأضاف البيان أن القوات الروسية ما زالت تحاول فرض السيطرة الكاملة على مدينة باخموت وتواصل عملياتها العسكرية، مضيفا أن أكثر من 15 بلدة تضررت من القصف.

تعزيز الدفاعات العسكرية الأوكرانية

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضا أن قواتها نفذت 17 هجوما على مواقع ومعدات عسكرية روسية، في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية انسحاب عسكري من باخموت، لكنه أضاف أن شحنات الذخيرة من حلفاء بلاده ستعزز دفاعه العسكري، لدعم قواته المنخرطة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على سؤال لأحد المراسلين، في مؤتمر صحفي، بشأن علاقة روسيا بالولايات المتحدة بينما تواصل إمداد أوكرانيا بالمساعدات: «نحن حقًا في مرحلة مهمة، لأن النازيين يستخدمون الأسلحة الأمريكية، أولاً وقبل كل شيء»، وذلك بحسب «سي.إن.إن».

وقال لافروف: «الإدارة الأمريكية تواصل التهديد بإيصال أنظمة أسلحة أطول مدى وأكثر فتكًا، ولكن مع ذلك، أعتقد أننا يجب أن نستمر في دعم علاقاتنا، ونأمل أن يستيقظ الأمريكيون في الحال ويعودوا إلى طاولة المفاوضات.. سنرى، ولن نضطر إلى الانتظار لفترة أطول».