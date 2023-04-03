اشتعال الصراع في باخموت بين روسيا وأوكرانيا.. خسائر كبيرة بين الجانبين

تشهد مدينة باخموت صراعًا مستمرًا بين قوات روسيا وأوكرانيا؛ للسيطرة على المدينة، وتحاول القوات الروسية السيطرة على المدينة منذ أسابيع عدة.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية بعيدة جدًا عن السيطرة على مدينة باخموت في شرق البلاد، تزامنًا مع أزمة روسيا وأوكرانيا.

رفع العلم الروسي فوق باخموت

يشار إلى أنّ مدينة باخموت واحدة من أكثر المعارك دموية فى الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتي دخلت عامها الثاني، إذ وقعت خسائر كبيرة في كلا الجانبين ودمرت عمليات القصف جزءًا كبيرًا من المدينة.

ونوهت السلطات الأوكرانية بأنّ القتال احتدم في محيط مبنى إدارة مدينة باخموت، والذي أعلنت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة رفع العلم الروسي فوقه.

وأوضح متحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية، سيرهي تشيريفاتي لوكالة أنباء رويترز، أنّ المكان الذي رفعت فيه القوات الروسية علمها ليس معروفا، وإنّها زعمت زورًا الاستيلاء على مدينة باخموت

وأضاف تشيريفاتي: «لقد رفعوا العلم على مراحيض. رفعوه في مكان مجهول، علقوا قطعة قماش وقالوا إنهم استولوا على المدينة، حسنا، فلندَعهم يعتقدون أنهم استولوا عليها».

فى السياق ذاته، أعلن يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاجنر، مساء أمس، أنّ قواته رفعت العلم الروسي فوق مبنى الإدارة.

معارك حول مبنى مجلس مدينة باخموت

وأوضح بريجوجن، أنّه من وجهة نظر قانونية فإنّ روسيا استولت على باخموت، وهو ما نفاه متحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية الشرقية بشدة.

وذكر متحدث باسم القيادة العسكرية الأوكرانية: «هناك معارك حول مبنى مجلس مدينة باخموت، لم يستولوا على أي شيء بالمعنى القانوني.. باخموت أوكرانية ولم يستولوا على أي شيء، وهم بعيدون جدا عن تحقيق ذلك بمعنى أدق».