أزمة روسيا وأوكرانيا.. نائب المستشار الألماني في زيارة مفاجئة إلى كييف

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، وصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة، وهي الأولى التي يجريها لكييف منذ اندلاع أزمة روسيا وأوكرانيا، وذكرت مجلة «دير شبيجل»، الألمانية أن جدول الأعمال يشمل بحث ملف إعادة إعمار أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ فبراير 2022، وكذلك ملف التعاون في قطاع الطاقة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ألمانيا أحد اللاعبين الأساسيين في أزمة روسيا وأوكرانيا

وحول آخر تطورات أزمة روسيا وأوكرانيا، أكد متحدث باسم الوزارة أن «هابيك»، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، وصل إلى كييف في وقت مبكر اليوم، ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل حول الزيارة متعللا بدواع أمنية، وذلك بعد انتقادات حول ترددها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.

وأصبحت ألمانيا أحد اللاعبين الأساسيين خلال أزمة روسيا وأوكرانيا، وأحد أهم الداعمين العسكريين الرئيسيين لكييف، إذ زودتها في الآونة الأخيرة بثماني عشرة دبابة قتالية من طراز ليوبارد2 والتي تعتبر من أقوى الأسلحة في ترسانة الغرب.

تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وكان من تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، تعرض قطاع الطاقة الأوكراني مرارا وتكرارا لهجمات روسية خلال الصراع، مما أدى في بعض الأحيان إلى ترك ملايين الأشخاص دون كهرباء، وأدت الحرب أيضا إلى إصلاح شامل لسياسة الطاقة في برلين، والتي اضطرت للبحث عن شركاء جدد في مجال الطاقة بعد تخليها عن علاقاتها الاقتصادية الوثيقة مع روسيا.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن عدد المصابين جراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل مدون عسكري روسي شهير في سان بطرسبرج أمس الأحد ارتفع إلى 32 بعدما كانت التقارير تشير إلى إصابة 25 في وقت سابق، ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الروسية القول اليوم الإثنين إن عشرة أشخاص في حالة خطيرة.

وقُتل فلادلين تاتارسكي في مقهى بمدينة سان بطرسبرج فيما يبدو أنه ثاني اغتيال على الأراضي الروسية لشخصية على ارتباط وثيق بالصراع في أوكرانيا، ولم يعرف من يقف وراء قتله، وقالت لجنة التحقيق الحكومية الروسية إنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل عمد.