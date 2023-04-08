تفاصيل الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء بالقليوبية.. ضوابط وشروط

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان، خطوات وشروط المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب التقدم للمسابقة.

مواعيد وكيفية المشاركة في الدورة الثانية للمبادرة

وأوضح بيان محافظة القليوبية، على صفحتها الرسمية، أن الاشتراك في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية يتم عن طريق الموقع الإلكتروني الخاصة بالمبادرة من هنـــــــــــــــــــــــا، حيث يتاح التقدم مواعيد حتى نهاية شهر مايو المقبل.

معايير تقييم المتقدمين للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح بيان المحافظة، أن معايير التقدم لمسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية تتضمن التالي:

- آليات استدامة نتائج المشروع، فضلاً عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص.

- استخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- كفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة.

- التأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار.

- قدرة المشروعات على التوسع والتكرارية.

- الجدوى الاقتصادية.

- التأثيرات البيئية.

فئات المشروعات المستهدفه في المسابقة

وأوضح البيان، أن فئات مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثانية، هي:

- المشروعات كبيرة الحجم.

- المشروعات المتوسطة.

- المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة».

- المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة.

- المشروعات التنموية المُتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

- المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

شروط التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضح البيان، أن شروط التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، هي:

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل، وله نتائج مدعومة بأدلة.

- تقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أي جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، إضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات.

- أن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية «أخضر».

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

- المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظة، أو أعضاء لجان التحكيم، ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.