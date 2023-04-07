رجال صدقوا.. الأزهري يتناول شخصية العالم أحمد بن زين الفطاني

تناول الدكتور أسامة السيد الأزهري شخصية العالم الأزهري أحمد بن محمد بن زين بن مصطفى الفطاني والذي ينتمى لمملكة فطاني الإسلامية والتي أصبحت الآن تابعة لتايلاند، لافتًا إلى أن هذه المنطقة قد تكون مجهولة للمصريين.

هاجر لمكة المكرمة مع أسرته طلبًا للعلم ثم هاجر لفلسطين ومصر

وأوضح الأزهري خلال بقائه مع الإعلامي أحمد الدريني في برنامج «رجال صدقوا» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الفطاني ولد في شعبان 1272 هجرية الموافق أبريل 1856 ميلادي في فطاني وهاجر لمكة المكرمة مع أسرته طلبًا للعلم ثم هاجر لفلسطين وأقام فيها عامين ورجع لمكة ثم جاء لمصر وأقام فيها 7 سنوات طلبًا للعلم في الأزهر الشريف وعاد بعدها لمكة المكرمة.

وأشار الأزهري إلى أن الفطاني كان بعد تخرجه موسوعيًا في مجالات كثيرة دينية ودنيوية منها السياسة والاقتصاد والفن والثقافة وبدأ تأليف الكتب أثناء فترة دراسته في فلسطين ومصر وهو ما زال طالبًا للعلم ومن مؤلفاته المنظومة الفطانية في القواعد النحوية ومنظومة العوامل في النحو وغيرها من الرسائل والمؤلفات النحوية وكانت لغته الأصلية الملاوية ولكنه كانت كتبه في اللغة العربية تدرس للعرب، لافتًا إلى أنه توفي عام 1908.