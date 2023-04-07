مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 16.. أحمد مكي يذهب لمنزل الدكتور ربيع

بدأت الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7، الذي يعرض يوميا على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة؛ بذهاب الكبير أوي لمنزل الدكتور ربيع.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7

وبعد علم الدكتور ربيع بأن الكبير أوي أمام باب منزله بعدما حاول الهرب منه بعد أن أعطى نجله العترة تركيبة حولته لرجل عجوز، ارتدى دكتور ربيع إسدالا وفتحت زوجته للكبير ليعرف نفسه أنه شقيقة ربيع وتدعى ربيعة، وصدق الكبير واقترحت ربيعة أن يأخد زوجة ربيع لحين ظهوره، وبالفعل أمر الكبير الخفر أن يأخذوا زوجة ربيع للدوار.

مسلسل الكبير أوي7

ويضم مسلسل الكبير أوي 7، عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل، كما ضم المسلسل عددا من ضيوف الشرف منهم: أحمد السقا ولورديانا ونور اللبنانية وعلاء مرسي.