مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 على قناة ON وON دراما، يتساءل عنها كثير من جمهور ومحبي مسلسل الكبير أوي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات on، وذلك بعد تطور الأحداث بصورة كوميدية حازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، واصبحوا في حالة تشوق للحلقات القادمة بعد ظهور الدكتور ربيع، وإعلان أحمد مكي عن ظهور حزلئوم.

مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 على قناة ON وON دراما تأتي في الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة على قناة ON ، ويمكن مشاهدة الحلقة 16 على شاشة قناة ON دراما الساعة 7:30 مساء ، وتأتي قنوات أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

ومواعيد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 على قناة ON وON دراما تعرض الأحداث التي تقدمها حلقات مسلسل الكبير أوي الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات أون.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع

ويناقش مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عدد من القضايا المجتمعية التي تنتشر في المجتمع ، في إطار اجتماعي كوميدي، لذلك ينتظر الجمهور مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 على قناة ON وON دراما .