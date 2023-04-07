مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. هل يهرب الدكتور ربيع من المزاريطة؟

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، بشغف كبير بعد الأحداث المثيرة والمضحكة التي عرضتها الحلقة الخامسة عشر من الكبير أوي 7، بعد تحول العترة ابن الكبير إلى رجل مسن بسبب تركيبة الدكتور ربيع الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، وتتابع الأحداث في الحلقة السادسة عشر بعد رد فعل الكبير أوي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

ويستكمل مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، محاولات هرب الدكتور ربيع، من الكبير أوي والخروج من المزاريطة بعد ذهاب الكبير له في الوحدة الصحية وتهديده بالقتل بسبب ما فعله في ابنه العترة وتحويله إلى رجل مسن.

وخلال محاولات هروب الدكتور ربيع من الكبير أوي، يذهب مسرعًا إلى منزله لحزم أغراضه حتى يهرب من المزاريطة قبل عثور الكبير عليه مرة أخرى، ليتفاجأ الدكتور ربيع بأحد الأشخاص وهو يطرق باب منزله في أثناء استعداده للهرب،رويكشف مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، هوية هذا الشخص.

مسلسل الكبير أوي 7

وتدور أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16، في إطار اجتماعي كوميدي، يناقش العديد من القضايا التي تنتشر في المجتمع بصورة أو أخرى.