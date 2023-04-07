موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يشغل بال الكثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة on ضمن مجموعة من أفضل الأعمال التي تقدمها القناة هذا العام.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يأتي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل ، والساعة 6:30 صباحا ، ومرة ثالثة الساعة 12:30 ظهرا ، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يستعرض أحداث مسلسل الكبير أوي بعد تحول العترة ابن الكبير إلى رجل مسن بسبب تناوله تركيبة الدكتور ربيع الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، الأمر الذي أغضب الكبير أوي وجعله يذهب إلى الدكتور ربيع ويهدده بالقتل إذا لم يُعد ابنه إلى حالته الطبيعية.

أحداث من مسلسل الكبير أوي 7

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023، اليوم، سيشهد محاولة هرب الدكتور ربيع من المزاريطة بسبب خوفه من الكبير أوي بعد تهديده له، وما زال الكبير يلاحق الدكتور ربيع لينتقم منه على تحول ابنه إلى رجل مسن.