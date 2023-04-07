مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. العترة يجسد شخصية المعلم رشدان

شارك العترة الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، في الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي7، والذي يعرض يوميا على قناة «أون» عقب أذان المغرب مباشرة، في مسرحية جوني المقرر عرضها في المزريطة.

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي 7

وبدأ جوني بروفات مسرحيتة الجديدة والذي يشاركة معه فيها نفادي وسالم وطباظا وجوني بأدوار سلاحف النينجا، ويقوم بدور المعلم رشدان العترة، وأثناء البروفات حاول جوني توجيه العاملين معه لكنه يفشل في ترويدهم ويترك العترة المسرح ويذهب لإجراء لقاء صحفي ليشاهده جوني ويجري سريعا نحوه قبل أن يكتشف العترة أنه طفل متحول.

مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on ، في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.