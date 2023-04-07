مجلس القبائل المصرية يقيم حفل إفطار بكفر الشيخ لـ 3 آلاف طفل يتيم

أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، في محافظة كفر الشيخ، أن المجلس اليوم الجمعة، نظم إفطارا جماعيا لقيادات القبائل المصرية علي مستوى الجمهورية، وكذلك كبار العائلات والقبائل في كفر الشيخ، وذلك بهدف الإفطار مع الأطفال الأيتام، والمحتاجين، تحت شعار «وطن واحد»، وذلك بحضور الشيخ الدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس القبائل العربية المصرية، في محافظة كفر الشيخ، والدكتور حسن فرو، أمين مجلس محافظة كفر الشيخ.

إفطار 3 آلاف صائم

وأوضح الشيخ «مطر»، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية ،علي مستوي الجمهورية، في تصريح لـ«الوطن»، أن الإفطار تضمن إفطار 3000 آلاف وجبة للمستحقين، والأطفال الأيتام بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية، هو جزء لا يتجزأ من كيان الوطن مصرنا الغالي والحبيب، وذلك لبناء مستقبل مشرق وأفضل لمصرنا، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعلو برفعه هذا الوطن، وغرس أذرع التنمية في شتي ربوع مصر.

حضر الإفطار كبار عائلات القبائل العربية علي مستوي الجمهورية، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد كبير من القيادات الشعبية والسياسية في كفر الشيخ، ومن كافة أنحاء محافظات الجمهورية، والدكتور ياسر عمارة، نائب رئيس مجلس القبائل العربية، لوسط الدلتا.