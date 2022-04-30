«الإفتاء»: القبائل العربية توافدت إلى مكة بعد إعلان الرسول أدائه للحج

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النبي صلي الله عليه وسلم أكد على كافة الحجيج في عام 10 من الهجرة، ارتداء الملابس، وكأنه كان يوطأ كل الحجيج إلى الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أن النبي عزم على الحج في هذا العام وأعلن ذلك، وكانت حجة الوداع.

الورداني: القبائل العربية كانت ترغب في أداء شعائر الحج مع النبي

وأضاف «الورداني» خلال تقديم برنامجه «لا تعسروا»، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه بعد إعلان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالحج في عام 9 من الهجرة جاءت وفود عدة قبائل إلى المدينة المنورة وكانت رغبتهم أن يؤدوا شعائر الحج مع النبي، «المدينة كانت مليانه على أخرها، وكانوا عايزين يخرجوا مع حضره النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة المنورة في 25 ذي القعدة وانطلق بعد الظهر حتى بلغ «ذي الحليفة» واغتسل للإحرام وارتدى إذاره ثم أهل بالحج والعمرة وقارن بينهما، حتى بدأ في التلبية وهي قول «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

النبي توجه إلى منى 8 ذي الحجة

وأكد أنه في يوم الخميس وكان 8 من ذي الحجة توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مني وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وظل هناك حتى طلوع الشمس، ثم أمر ببناء خيمة مصنوعة من الصوف بمنطقة نمرة خلال ما كان بموضع بالقرب من جبل عرفات، «ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى نزل بنمرة حتى زالت الشمس من كبد السماء».