ندب المعمل الجنائي لفحص حريق أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده بقليوب

أمرت جهات التحقيق بقليوب بندب المعمل الجنائي لفحص حريق شب في عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المجدودة بقليوب مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة والده وطلبت إعداد تقرير حول الواقعة وأسبابها وملابساتها وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة والاستعلام عن حالة المصاب.

مصرع طفل في حريق قليوب

كانت منطقة المجدودة بدائرة قسم شرطة قليوب في محافظة القليوبية قد شهدت مصرع طفل 3 سنوات، وإصابة والده في حريق شب بعقار مكون من 4 طوابق، وأتت النيران على جميع محتويات الطابق الرابع، بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل الطفل ومعاينة موقع الحريق.

تفاصيل مصرع طفل في حريق بقليوب

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قليوب بنشوب حريق بشقة في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة قليوب البلد.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار وجميع محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأتت النيران على كل محتويات الشقة، وأسفر الحريق عن وفاة طفل يدعى «أ.إ.ر»، 3 سنوات و6 أشهر، وإصابة والده وتم عمل إسعافات أولية له، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل جثة الطفل للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة والتي صرحت بدفن الجثة.