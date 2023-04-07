موعد صلاة التهجد وأفضل وقت لأدائها.. دار الإفتاء توضح

موعد صلاة التهجد وأفضل وقت لها، من الأمور التي تهم المسلمين ويكثر البحث عنها خاصة بالتزامن مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وهو ما تستعرضه «الوطن» وتسلط الضوء عليه خلال التقرير التالي، من خلال إيضاح عدد ركعات صلاة التهجد وكيفية صلاتها، الفرق بيها وبين صلاة القيام، وفقا لما أوضحه الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

موعد صلاة التهجد وأفضل وقت

وعن موعد صلاة التهجد وأفضل وقت، قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة التهجد جزءًا من قيام الليل لكنها أخص منه، حيث تكون بعد النوم، وأفضل وقت لصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث.

كيفية صلاة التهجد وأفضل وقت

واستكمالا للحديث عن موعد صلاة التهجد و افضل وقت، تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صلاة التهجد ما يميزها عن قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً قليلة، ثم يقوم بعدها لصلاة التهجد في منتصف الليل، ويصلي ركعتين خفيفتين، وبعدها يصلي ما شاء من الركعات قدر استطاعته، فصلاة التهجد مثل قيام الليل تُصلى ركعتين ركعتين، وبعد الانتهاء من صلاة التهجد يوتر بصلاة ركعة واحدة، وروى عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

حكم صلاة التهجد

واستمرارا لتناول تفاصيل موعد صلاة التهجد و افضل وقت، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من جانبه حكم صلاة التهجد، مبينًا أن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا».