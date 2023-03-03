«الأوقاف»: فتح 11 ألف مسجد على مستوى الجمهورية لأداء صلاة التهجد في رمضان

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة قنا، مع قيادات الدعوة ومديري إدارات الأوقاف، وذلك في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وتحدث خلالها عن عدة أمور بيها أداء صلاة في 11 ألف مسجد على مستوى الجهمورية خلال شهر رمضان المقبل.

وزير الأوقاف في قنا

في كلمته أثنى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الدعم الكبير والمميز الذي يقوم به محافظ قنا للدعاة والأئمة بالمحافظة وتوفير مناخ مناسب لهم، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق أداء دعوي متميز.

تجديد المساجد

وذكر وزير الأوقاف أن قطاع عمارة المساجد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شهد طفرة هائلة ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد وأعمال صيانة لعدد 10 آلاف و600 مسجد، واليوم الجمعة نشهد افتتاح 32 مسجدا على مستوى الجمهورية منها 6 مساجد في محافظة قنا.

وأضاف «جمعة»، أنه تم تنظيم حملة صيانة عاجلة للمساجد الكبرى بمحافظات الجمهورية قبل شهر رمضان المبارك، ويتبع ذلك حملة نظافة مكثفة بالمساجد وملحقاتها لتحقيق السكنية والجو المناسب لأداء الشعائر الدينية، مؤكدا أن المساجد مفتوحة لتأدية جميع الصلوات والشعائر الدينية خلال الشهر الفضيل، وأن صلاة التهجد سيتم تأديتها في 11 ألف مسجد على مستوى الجمهورية تحت إشراف دعوي من إمام من وزارة الأوقاف أو واعظ من الأزهر الشريف.

ملتقى الفكر الإسلامي للوعاظ

وذكر وزير الأوقاف أنه لأول مرة بمحافظة قنا سيقام ملتقى الفكر الإسلامي للوعاظ بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي عقب صلاة التراويح يوميا، ويقام الملتقى أيضاً بعدد من مساجد المحافظات على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يستشعر المواطنين بنقلة نوعية شاملة، حيث سيكون المسجد جاهز تماما لإقامة الشعائر خلال الشهر الفضيل.

ومن جانبه ثمن اللواء أشرف الداودي، زيارة وزير الأوقاف لمحافظة قنا، ومشاركته الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، مشيدا بالجهود التي يبذلها في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، بالإضافة إلي دور وزارة الأوقاف في العمل التنموي والاجتماعي ممثلًا في مشروع صكوك الإطعام، مشيدًا بدعم وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.